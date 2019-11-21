В Сирии обстреляли лагерь для беженцев

В Сирии обстреляли лагерь для беженцев

фото: Flagin.ua

Сирийских военных обвиняют в убийстве как минимум 15 мирных жителей.

Как сообщили антиправительственные активисты, 20 ноября военные Дамаска обстреляли лагерь для перемещённых лиц в Идлибе. Во время этой атаки погибло мирное население.

Упавшие ракеты подожгли палаточные лагеря. Одна из них якобы упала недалеко от роддома, неподалёку от границы с Турцией, сообщает Syrianews.

В южных и восточных районах Идлиба не прекращаются интенсивные перестрелки между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции.

Ранее Вашингтон нанес авиаудар по сирийской провинции Идлиб. Результатом атаки стали многочисленные жертвы и разрушения.

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