В Сирии обстреляли лагерь для беженцев
Сирийских военных обвиняют в убийстве как минимум 15 мирных жителей.
Как сообщили антиправительственные активисты, 20 ноября военные Дамаска обстреляли лагерь для перемещённых лиц в Идлибе. Во время этой атаки погибло мирное население.
Упавшие ракеты подожгли палаточные лагеря. Одна из них якобы упала недалеко от роддома, неподалёку от границы с Турцией, сообщает Syrianews.
В южных и восточных районах Идлиба не прекращаются интенсивные перестрелки между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции.
Ранее Вашингтон нанес авиаудар по сирийской провинции Идлиб. Результатом атаки стали многочисленные жертвы и разрушения.
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