Американский авиаудар по Сирии повлек многочисленные жертвы
Вашингтон нанес авиаудар по сирийской провинции Идлиб. Результатом атаки стали многочисленные жертвы и разрушения.
Как рассказали в Министерстве обороны России, этот удар нарушает все ранее достигнутые договоренности. США ведь не уведомили Москву или Анкару о своих намерениях.
Как пишет Russia Today, в населённых пунктах, которые подверглись авиаудару США, имеются многочисленные жертвы и разрушения.
Ранее стало известно, что в полуразрушенной стране только начала восстанавливаться мирная жизнь. Так более тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана всего лишь за сутки.
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