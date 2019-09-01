Американский авиаудар по Сирии повлек многочисленные жертвы

Вашингтон нанес авиаудар по сирийской провинции Идлиб. Результатом атаки стали многочисленные жертвы и разрушения.

Как рассказали в Министерстве обороны России, этот удар нарушает все ранее достигнутые договоренности. США ведь не уведомили Москву или Анкару о своих намерениях.

Как пишет Russia Today, в населённых пунктах, которые подверглись авиаудару США, имеются многочисленные жертвы и разрушения.

Ранее стало известно, что в полуразрушенной стране только начала восстанавливаться мирная жизнь. Так более тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана всего лишь за сутки.