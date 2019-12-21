Синоптики рассказали об аномалиях в ближайшие дни

Синоптики рассказали об аномалиях в ближайшие дни

Фото: Depositphotos

В начале следующей недели южный циклон принесет в Россию теплый воздух из восточного средиземноморья.

Из-за этого в некоторых регионах страны ожидается аномальная плюсовая температура, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В понедельник в центральных областях России ночью воздух прогреется до +5 градусов, а днем — до +8, что превышает декабрьскую норму на десять градусов. Во вторник синоптики также ожидают теплую погоду: +2-7 градусов.

Затем, по прогнозам, вновь немного похолодает, и воздух остынет до +2 градусов. Вместе с этим ожидаются слабые дожди. По словам Паршиной, подобная ситуация наблюдалась в 2017 году, когда в конце декабря была плюсовая температура, пишет «Российская газета». В Москве в том году снег выпал только 5 января, пишет Ura.ru.

Ранее врачи рассказали, что температурные аномалии несут опасность для здоровья.

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