Синоптики прогнозируют плюсовую температуру в Москве

В ближайшие два дня температура воздуха в Москве превысит климатическую норму и будет выше обычного на 5–6 градусов.

Как сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, днем в центре города будет около ноля, либо от +1 до +2 градусов, а на окраинах — от –1 до –2 градусов.

При этом ночью температура будет держаться на нулевом уровне, а существенные осадки в эти дни не ожидаются, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что декабрь на 40% территории России будет аномально теплым. Россиян ожидают неравномерные, «пятнистые» осадки.

Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура выше нормы в декабре будет в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, на западе Центральной России и части Сибири.

Он уточнил, что теплая погода продержится не весь месяц. «Будут неоднородные периоды: и оттепель, и сильные морозы», - сказал Вильфанд.

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