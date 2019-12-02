В России пообещали аномально теплый декабрь и «пятнистые» осадки

В России пообещали аномально теплый декабрь и «пятнистые» осадки

Фото: Pixabay

Декабрь на 40% территории России будет аномально теплым. Россиян ожидают неравномерные, «пятнистые» осадки.

Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура выше нормы в декабре будет в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, на западе Центральной России и части Сибири.

Он уточнил, что теплая погода продержится не весь месяц. «Будут неоднородные периоды: и оттепель, и сильные морозы», - сказал Вильфанд.

Осадки в декабре распределятся «пятнисто», передает РИА Новости. Их нехватка ожидается на юге России. Избыток будет в Барнауле, Кемерово, Томской области, а также в Красноярске, Иркутске, на Ямале, Обской губе, Таймыре, в Якутии, на Камчатке и побережье Хабаровского края.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал «розовую» зиму.

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