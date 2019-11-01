Гидрометцентр спрогнозировал «розовую зиму» в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал «розовую зиму». Это означает, что температура в зимние месяцы на большей части России будет выше или около нормы.
Зима названа «розовой», потому что на прогностических картах такие участки окрашены розовым цветом. Этот эпитет Вильфанд использовал в 2017 году, когда характризовал лето.
Количество осадков этой зимой будет близко к обычным значениям. Дефицит возможен на юге европейской части России, пишет «Интерфакс». На Таймыре и в Западной Сибири их будет избыток.
Ранее Гидрометцентр опубликовал прогноз на зиму 2019-2020. По его данным, погода будет в пределах и выше нормы.
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