Гидрометцентр спрогнозировал «розовую зиму» в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал «розовую зиму». Это означает, что температура в зимние месяцы на большей части России будет выше или около нормы.

Зима названа «розовой», потому что на прогностических картах такие участки окрашены розовым цветом. Этот эпитет Вильфанд использовал в 2017 году, когда характризовал лето.

Количество осадков этой зимой будет близко к обычным значениям. Дефицит возможен на юге европейской части России, пишет «Интерфакс». На Таймыре и в Западной Сибири их будет избыток.

Ранее Гидрометцентр опубликовал прогноз на зиму 2019-2020. По его данным, погода будет в пределах и выше нормы.