Синоптики предупредили о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели. В ближайшие время в столичный регион придет северный антициклон.

С приходом антициклона температура в центральных областях России в период с 7 по 11 ноября существенно понизится. По прогнозам Гидрометцентра в Московском регионе самым холодным днем будет 9 ноября. Днем столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов, а ночью - от -1 до +4.

В следующие дни в столичном регионе температура опять пойдет на повышение вплоть до 11 градусов тепла днем, пишет «Российская газета».

В Роспотребнадзоре дали несколько советов россиянам, как избежать осенних заболеваний. Прививка от гриппа является основной мерой профилактики гриппа.