Названы способы не заболеть осенью

В Роспотребнадзоре дали несколько советов россиянам, как избежать осенних заболеваний. Прививка от гриппа является основной мерой профилактики гриппа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала гражданам России своевременно сделать прививки от гриппа. Также хорошей профилактикой простудных заболеваний являются занятия спортом и пешие прогулки на открытом воздухе.

Глава Роспотребнадзора отметила, что заболеваемость гриппом в России снизилась с конца 1990-х почти в 200 раз и основная заслуга в этом как раз прививки, считает специалист.

При этом заранее нужно закупить медицинские маски и средства для дезинфекции, чтобы предотвратить распространение вируса внутри семьи, пишет Russia Today.

Больше половины россиян (57%) считают, что прививки приносят больше пользы, чем вреда и защищают от инфекций. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ.