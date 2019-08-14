Синоптики предсказали жару в России до 36 градусов к концу лета

Скоро погода в России вернется к норме, а где-то превысит ее. В центре будет до 26 градусов тепла, а на юге – до 36.

Об этом рассказал руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, в Россию начал поступать теплый воздух из тропических широт.

Благодаря ему в Центральном федеральном округе будет до 26 градусов тепла. В Воронежской и Липецкой областях, а также в Поволжье наступит жара с температурой до 34 градусов.

В южной части страны воздух прогреется до максимальных показателей - 30-36 градусов, передает «Российская газета».

Ранее сообщалось, что в Москве с 13 августа начнутся дожди.