Синоптики предсказали жару в России до 36 градусов к концу лета
Скоро погода в России вернется к норме, а где-то превысит ее. В центре будет до 26 градусов тепла, а на юге – до 36.
Об этом рассказал руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, в Россию начал поступать теплый воздух из тропических широт.
Благодаря ему в Центральном федеральном округе будет до 26 градусов тепла. В Воронежской и Липецкой областях, а также в Поволжье наступит жара с температурой до 34 градусов.
В южной части страны воздух прогреется до максимальных показателей - 30-36 градусов, передает «Российская газета».
Ранее сообщалось, что в Москве с 13 августа начнутся дожди.
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