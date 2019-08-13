Москву зальет
В ближайшую среду 13 августа в Москве и области пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
Погода будет теплой, но неустойчивой. Во второй половине дня и в ночь на 14 августа пройдут дожди. Температура воздуха днем будет до 25 градусов, ночью – до 17.
Дожди не исключены в пятницу. Температура воздуха будет меняться – от 10 до 15 ночью и от 17 до 22 днем. Все время будут идти дожди, передает телеканал «360».
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за дождей подтопило дорожи и торговые центры.
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