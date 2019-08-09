В Петербурге из-за ливней подтопило дороги и тц

Из-за ливня вечером 8 августа в Санкт-Петербурге подтопило несколько торговых центров, станций метро и дорог. При этом, как отметили находчивые пользователи соцсетей, процессу укладки асфальта это никак не помешало.

Горожане опубликовали фотографии наводнения в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте».

Многочисленные подтопления также стали причиной ряда аварий в культурной столице. По словам очевидцев, на пересечении улицы Некрасова и Лиговского проспекта автомобиль врезался в машину реанимации. Госпитализированных людей пришлось перекладывать в подоспевшую «скорую»прямо на дороге.

Дождь в Петербурге продолжается примерно с 17.30 мск и может затянуться на всю ночь. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» направил аварийне бригады для устранения подтоплений, сообщает РИА Новости.