Синоптики пообещали россиянам теплый ноябрь

В ноябре в большинстве регионов России ожидается температура выше нормы. Такой предварительный прогноз погоды дали синоптики.

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной такая ситуация будет наблюдаться в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях, в Поволжье, в Центральном федеральном округе, а также Магаданской области и Камчатки.

Потепление прогнозируют в Мурманской и Архангельской областях, а также в Карелии и Коми.

Напротив, в южных областях ожидается похолодание. В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре, пишет «Российская газета».

Ранее в Гидрометцентре проверили все приметы, которые якобы работают. Метеорологи пришли к выводу, что только двум из них можно действительно доверять, правда, в краткосрочном временном отрезке.