Гидрометцентр назвал верные народные приметы

В России есть много народных примет, по которым люди пытаются предсказать погоду. К сожалению, не все из них работают.

В Гидрометцентре проверили все приметы, которые якобы работают. Метеорологи пришли к выводу, что только двум из них можно действительно доверять, правда, в краткосрочном временном отрезке.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, если солнце красное во время захода, то следующий день действительно будет погожим, как и подмечали наши предки. А если небесное светило белесое, то на следующий день будут дожди.

Вторая работающая примета основана на наблюдении за птицами. Чаще говорят про ласточек, если они летают низко, то это обычно к дождю. Объясняется это просто - когда влажность воздуха велика, то у мошкары намокают крылышки и пернатые вынуждены снижаться, чтобы охотиться на насекомых, пишет ТАСС.

На разных континентах есть свои народные приметы. День сурка — традиционный народный праздник в США и Канаде, отмечаемый ежегодно 2 февраля. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы определить время прихода весны.