Синоптики объяснили погодные аномалии в России
Аномально теплая погода в центральной части России вызвана антициклоном, заявил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.
По его словам, в центр России идут потоки воздуха с юга, юго-востока и юго-запада. Из-за этого столбики термометров будут доходить до 11-16 градусов тепла до ближайшего вторника.
Как пояснил «Российской газете» Вильфанд, такие показатели превышают октябрьскую норму на семь-восемь градусов.
Ранее в связи с потеплением Московская объединённая энергетическая компания решила понизить температуру в жилых домах.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!