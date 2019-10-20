Синоптики объяснили погодные аномалии в России

Аномально теплая погода в центральной части России вызвана антициклоном, заявил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

По его словам, в центр России идут потоки воздуха с юга, юго-востока и юго-запада. Из-за этого столбики термометров будут доходить до 11-16 градусов тепла до ближайшего вторника.

Как пояснил «Российской газете» Вильфанд, такие показатели превышают октябрьскую норму на семь-восемь градусов.

Ранее в связи с потеплением Московская объединённая энергетическая компания решила понизить температуру в жилых домах.