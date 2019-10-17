Москвичам снизят температуру в домах

В связи с потеплением москвичам понизят температуру в жилых домах. Об этом Московская объединённая энергетическая компания написала в своем Facebook.

Согласно сообщению, температура теплоносителя в магистральной сети будет понижена до 75 градусов, в результате чего в квартирные радиаторы будет поступать теплоноситель температурой 38−45 градусов.

Как отметили в компании, регулирование работы системы теплоснабжения происходит в автоматическом режиме по температуре наружного воздуха. Так что в случае избыточного тепла жильцам многоэтажек рекомендуется обращаться в управляющие компании.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, какой температурный режим лучше соблюдать в жилых домах, чтобы не навредить здоровью.