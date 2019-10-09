Названа оптимальная температура в доме

В Роспотребнадзоре рассказали, какой температурный режим лучше соблюдать в жилых домах, чтобы избежать вреда для здоровья. В холодное время года оптимальная температура в квартире должна составлять плюс 18–24 градуса, а в теплое — плюс 20–28 градусов.

В ведомстве рассказали, что при повышенной температуре воздуха в помещениях наблюдается снижение работоспособности, утомление наступает быстрее. При этом увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Если же в доме холодно, то помимо высокого риска заболеваний острыми респираторными инфекциями, может усугубиться течение хронических болезней сердечно-сосудистой, костно-мышечной и эндокринной нервных систем.

Также нужно следить за влажностью в помещении, если ее показатели слишком высоки, то это может вызывать слабость и общее ухудшение самочувствия.

При этом низкая влажность оказывает негативное воздействие на кожу и слизистые оболочки человека, что приводит к их высыханию, пишет РБК.

Ранее Роспотребнадзор изучил бахчевые, фрукты и зелень нового урожая. Они проверили дыни сорта из Ростовской области, арбузы из Крыма и огурцы сорта из Белгородской области, а также российские яблоки, укроп, петрушку и зеленый лук.

Арбузы и дыни России оказались некачественными из-за повышенного содержания металлов и других химических элементов.