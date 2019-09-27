Силовики просят спрятать их от злых россиян в интернете

МВД внесло поправки в закон «О полиции», которые предусматривают административное наказание за клевету и распространение в интернете порочащей информации о силовиках.

Изменения также предполагают наказание за дискредитацию самой системы МВД.

В паспорте законопроекта говорится, что он разработан по поручению министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Планируется, что поправки в закон вступят в силу в январе 2020 года.

Ранее московский суд отправил в пятилетнее путешествие в места не столь отдаленные блогера Владислава Синицу за пост в Twitter, который эксперты расценили как призыв к насилию над детьми силовиков.