Силовики просят спрятать их от злых россиян в интернете
МВД внесло поправки в закон «О полиции», которые предусматривают административное наказание за клевету и распространение в интернете порочащей информации о силовиках.
Изменения также предполагают наказание за дискредитацию самой системы МВД.
В паспорте законопроекта говорится, что он разработан по поручению министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
Планируется, что поправки в закон вступят в силу в январе 2020 года.
Ранее московский суд отправил в пятилетнее путешествие в места не столь отдаленные блогера Владислава Синицу за пост в Twitter, который эксперты расценили как призыв к насилию над детьми силовиков.
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