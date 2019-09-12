Силовики обыскивают более 40 штабов Алексея Навального

Силовики обыскивают более 40 штабов Алексея Навального

Фото: ВладТайм

Силовики проводят обыски в штабах оппозиционера Алексея Навального по всей России. На момент публикации заметки, следственные действия проходят минимум в 41 городе.

Помимо этого, по словам бывшего главы предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова, в общей сложности обыски проводятся дома у 70 штатных сотрудников региональных штабов и у волонтеров.

«Так что общее количество обысков уже превышает 150, задействовано не менее 1000 сотрудников силовых структур», — пишет он.

Обыски в региональных штабах Алексея Навального уже проходили 10 сентября в Перми, Самаре, Уфе и Саранске. Тогда действия правоохранителей были связаны с делом об отмывании денег ФБК, заявил «Коммерсанту» Леонид Волков.

Напомним, СКР возбудил уголовное дело против членов ФБК после подозрения в отмывании членами фонда более миллиарда рублей. Сторонники Алексея Навального уверены, что власти хотят таким образом лишить финансирования региональные штабы.

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Места: Россия
События: политика
Организации: СКР
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