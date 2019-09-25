Силовикам дали условные сроки за избиение попросивших о помощи

Верховный суд республики Алтай назначил по три года условно каждому из двух полицейских, избивших двоих местных жителей за просьбу о помощи.

Участкового Бабанова и оперуполномоченного Бокчиева районный суд признал виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК) из «личных неприязненных отношений».

Теперь на несколько лет они не смогут «занимать определенные должности» в органах.

По версии следствия, летом 2017 года во время поездки у двух мотоциклистов закончился бензин. Они увидели полицейский автомобиль и решили остановить его, чтобы попросить о помощи.

Однако правоохранители глубоко возмутились таким поведением мужчин. Один из полицейских применил к ним газовый баллончик, а затем силовики отвезли мотоциклистов в лес и избили, пишет «Медиазона».

Ранее суд заключил под стражу прапорщика полиции Алексея Смирнова, который устроил стрельбу на станции метро «Рязанский проспект» в Москве и убил коллегу.