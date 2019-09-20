Расстрелявшему коллег силовику грозит пожизненный срок
Суд заключил под стражу прапорщика полиции Алексея Смирнова, который устроил стрельбу на станции метро «Рязанский проспект» в Москве и убил коллегу.
Он пробудет под арестом до 19 ноября.
Сейчас прапорщику предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органов.
По словам судьи, Смирнову грозит пожизненное лишение свободы, передает «Интерфакс».
Накануне следственный комитет России и Министерство внутренних дел восстановили обстоятельства смертельной перестрелки полицейских.
Смирнов убил одного коллегу и ранил другого в тот момент, когда они пытались задержать его за очередную взятку.
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