Расстрелявшему коллег силовику грозит пожизненный срок

Суд заключил под стражу прапорщика полиции Алексея Смирнова, который устроил стрельбу на станции метро «Рязанский проспект» в Москве и убил коллегу.

Он пробудет под арестом до 19 ноября.

Сейчас прапорщику предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органов.

По словам судьи, Смирнову грозит пожизненное лишение свободы, передает «Интерфакс».

Накануне следственный комитет России и Министерство внутренних дел восстановили обстоятельства смертельной перестрелки полицейских.

Смирнов убил одного коллегу и ранил другого в тот момент, когда они пытались задержать его за очередную взятку.