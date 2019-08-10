Сильный ветер в Москве повалил 150 деревьев
За двое суток в Москве сильный ветер повалил 150 деревьев и повредил 36 машин. При этом, никто не пострадал.
По словам заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, в Москве выпало 26 мм осадков, передает РБК.
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев обвинил США в применении климатического оружия против России.
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