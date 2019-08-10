Депутат Госдумы обвинил США в лесных пожарах

Пожары в лесах Сибири и аномально холодное лето в России могут быть вызваны применением климатического оружия со стороны США, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Мы же все понимаем, что такого лета не может быть. У нас пожары в Сибири, штормовые ливни в Москве… То есть «вашингтонский обком» у нас вовсю работает. И я считаю, что это серьезно, надо к этому правильно относиться. А МЧС – молодцы», — сказал чиновник в эфире программы 60 минут на телеканале «Россия», передает Газета.ру.

По данным на 7 августа площадь пожаров в Красноярском крае составила 859 006 гектаров. Также леса горят в Сибири, Бурятии и Якутии. Кроме этого, в последние несколько дней в Санкт-Петербурге и Москве проходили сильнейшие ливни.

Вечером 8 августа федеральные телеканалы впервые прервали вещание сообщением о штормовом предупреждении.