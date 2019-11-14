Швейцарская авиакомпания пытается засудить «Почту России»

Российское представительство швейцарской авиакомпании Swiss International Air Lines, которая входит в группу Lufthansa, потребовала в арбитражном суде Москвы взыскать с «Почты России» 12 млн рублей.

«Мы поддерживаем требование, но нам сегодня поступило предложение о заключении мирового соглашения со стороны ответчика. Мы также нацелены на сотрудничество и подписание мирового соглашения», — сказал представитель авиакомпании.

По словам судьи Ираиды Ереминой, авиаперевозчик требует взыскать с российской компании задолженность по договору об оказании услуг воздушной перевозки. Другие подробности неизвестны.

Юрист «Почты России» обратился в суд с просьбой не рассматривать иск по существу, так как стороны намерены урегулировать этот спор мирным путем, сообщают «Известия».

Основные слушания пройдут 16 декабря.

Ранее стало известно о том, что «Почта России» планирует потратить около 30 миллионов рублей на «нивелирование негатива» и «формирование положительного имиджа» компании в социальных сетях.

Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

При этом общая стоимость закупки составляет 82 миллиона рублей. Большая часть этих денег (свыше 50 миллионов рублей) будет потрачена на «информационно-консультационные услуги по мониторингу социальных медиа» и «информационно-консультационные услуги по обработке обращений клиентов в социальных медиа».

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