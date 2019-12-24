В Швейцарии перед матчем КХЛ перепутали гимн России
Перед началом выставочного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом», который состоялся в швейцарском Давосе, организаторы перепутали гимн России.
Вместо действующего гимна была поставлена «Патриотическая песня» композитора Михаила Глинки, которая использовалась с 1991-го по 2000-й. Российские болельщики конечно ошибку заметили и после того как музыка закончилась, исполнили национальный гимн акапелльно, пишет «ТАСС».
Ранее боксеры российской сборной отказались ехать на Олимпиаду в Токио без национального флага и гимна.
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