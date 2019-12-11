Российские боксеры не хотят ехать на Олимпиаду без флага и гимна

Боксеры российской сборной отказались ехать на Олимпиаду в Токио без национального флага.

По словам генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, боксеры не видят смысла ехать в Токио без государственных атрибутов — это для них самое главное.

Спортсмены просят через суды добиться права выступать под российским флагом. Сейчас нужно проанализировать возможность оспаривания решения WADA об отстранении атлетов РФ от участия в крупных международных спортивных соревнованиях.

Также Кремлев сказал, что случившееся — проблема не России, а всего мирового спорта. При этом обвинять нужно не страну, а «кого-то конкретно либо конкретную федерацию», пишет РБК.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Российский лидер назвал его политизированным и противоречащим Олимпийской хартии.

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