Путин: Решение WADA не имеет ничего общего с интересами спорта

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Российский лидер назвал его политизированным и противоречащим Олимпийской хартии.

По словам Путина, решения о коллективных наказаниях свидетельствует о том, что в их основе лежит не забота о чистоте мирового спорта, а «соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие».

Любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным. «Так повелось еще со времен римского права», - сказал Путин на пресс-конференции в Париже по итогам саммита в «нормандском формате».

Путин также отметил, что если нет претензий к российскому олимпийскому национальному комитету, то страна должна выступать под национальным флагом, пишет «Russia Today».

Ранее стало известно, что Россию отстранили от Олимпиады и чемпионатов мира на 4 года. Стране запретили подавать заявки на проведение турниров, а чиновникам нельзя присутствовать на международных соревнованиях.

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