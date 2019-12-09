Валуев предсказал России 80 лет без Олимпиад

Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства может на 80 лет оставить Россию без крупных международных соревнований, считает экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.

«После подачи заявки и ее принятия проходит достаточно много времени, чтобы подготовиться к ним. Значит, примерно 80 лет Россия будет без чемпионатов мира, без Олимпиад», — заявил он. Однако Валуев отметил, что решение WADA не является окончательным, так как Россия будет подавать апелляцию.

«Безусловно, определенное количество спортсменов в какой-то степени это может заставить уехать куда-либо. Но, на мой взгляд, это странно, потому что можно испытывать неприятные чувства, выигрывая соревнования, но при этом не будет играть твой гимн, но это не будет означать, что ты не победитель самих соревнований», — отметил он, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее стало известно, что Россию отстранили от Олимпиады и чемпионатов мира на 4 года. Стране запретили подавать заявки на проведение турниров, а чиновникам нельзя присутствовать на международных соревнованиях.

Кроме того, России запрещено принимать на своей территории чемпионаты мира и подавать заявки на проведение турниров. Российским чиновникам и сотрудникам Олимпийского и Паралимпийского комитетов нельзя посещать спортивные мероприятия международного уровня.

В конце ноября комитет WADA потребовал запретить России участвовать в международных стартах в течение 4 лет. Инициативу поддержал Международный олимпийский комитет.

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