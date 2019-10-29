В Швеции назвали Россию «историческим врагом» Европы

Страны Евросоюза должны держаться вместе, чтобы противостоять такому «историческому врагу», как Россия.

Как пишет шведское издание Dagens Nyheter, Россия стала сильнее, даже несмотря на санкции, целесообразность которых всё чаще ставится под вопрос в ЕС.

По мнению автора материала, победа президента РФ Владимира Путина в Сирии сделала страну сильнее. США ушли из Сирии, принеся своих курдских союзников в жертву Турции. И в этой драме главным победителем стала Россия, пишет «Russia Today».

Кроме того, многие хотят экономического сотрудничества с РФ, а такие страны, как Франция, Греция, Германия, Венгрия, всегда стремились к хорошим отношениям с Москвой, но санкции не дают этого сделать. Это, в свою очередь, вносит раскол в Евросоюз.

С момента введения взаимных санкций России и Евросоюза немецкий бизнес потерял более $100 млрд. Теперь предприниматели потребуют от Берлина компенсаций.