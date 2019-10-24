Германия потеряла $100 млрд на санкциях против РФ

С момента введения взаимных санкций России и Евросоюза немецкий бизнес потерял более $100 млрд. Теперь предприниматели потребуют от Берлина компенсаций.

Член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что его фракция требует в парламенте разработать механизм компенсаций из-за ограничений в отношении Москвы. Причем на уровне Евросоюза этот вопрос может быть также поднят.

Потери европейского бизнеса действительно большие. Что касается Германии, то по данным Федеральной таможенной службы после введения санкций торговля России и Германии сократилась практически вдвое.

Так по итогам 2014 года она составляла $70 млрд. Уже через год она упала до $45 млрд, пишут «Известия».

В отношении России сейчас действуют три основных пакета санкций, которые Брюссель ввёл в 2014 году из-за ситуации в Крыму и на востоке Украины. Москве пришлось ответить зеркально.

Ранее комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласовал решение о продлении индивидуальных антироссийских санкций против физических и юридических лиц.