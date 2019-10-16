ВМС Швеции начали спецоперацию из-за морского буя

Военно-морские силы Швеции перепутали сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной. Из-за этой ошибки в стране началась масштабная военная операция.

Случай произошел в 2014 году, пишет издание Svenska Dagbladet. В ходе операции зарубежные СМИ сразу предположили, что речь может идти о российской мини-подлодке. При этом в Минобороны России подчеркивали, что малая или сверхмалая подлодка не могла оказаться в водах Швеции. Так как на тот момент их вообще уже не было в боевом составе ВМФ, пишут «Известия».

Поиски продолжались неделю и обошлись стране примерно в 20 млн крон (1,8 миллиона евро). После того, как операция была завершена, министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что вооруженные силы страны «получили подтверждение того, что в водах Швеции была иностранная подводная лодка».

Однако позже выяснилось, что тогда всех с толку сбил сигнал сломавшегося метеорологического буя.

При этом национальной безопасности РФ угрожают развёртывающиеся системы противоракетной обороны в Польше и Румынии. НАТО также расширяет военное сотрудничество с Финляндией и Швецией.