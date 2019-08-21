Россия ответит на развёртывание ПРО в Восточной Европе

Россия ответит на развёртывание ПРО в Восточной Европе

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Москва считает напряжённой военно-политическую обстановку на своих западных границах. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, растёт военное присутствие НАТО в Восточной Европе.

Однако Москва не станет закрывать глаза на это. По словам главы российского ведомства, Россия реализует «комплекс мер для нейтрализации возникающих угроз».

При этом национальной безопасности РФ угрожают развёртывающиеся системы противоракетной обороны в Польше и Румынии. НАТО также расширяет военное сотрудничество с Финляндией и Швецией, сообщает РБК.

Ранее президент США Дональд Трамп договорился с властями Польши о развёртывании эскадрильи беспилотников. Он также намерен увеличить военный контингент в этой стране на 1 тыс. человек. Москва уже негативно отреагировала на это.

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Теги:
Места: Россия
Персоны: Сергей Шойгу
Организации: НАТО
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