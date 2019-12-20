Шведская журналистка рассказала о российских поездах

Шведская журналистка рассказала о российских поездах

фото: Two.ru

Журналистка из Швеции Анна-Лена Лаурен рассказала о своих впечатлениях путешествия по России на поездах. Особенно девушка восхитилась дружелюбной атмосферой, царящей в вагонах.

Журналистка опубликовала в газете Dagens Nyheter материал, в котором выразила восхищение дружелюбной атмосферой, царящей в поезде. «Лучшее в поездках по России на поезде – это ваши спутники. Вам помогают с багажом. Вас угощают едой. Вы беседуете о жизни и смерти. Завязывается дружба».

При этом путешествие на самолетах российских авиакомпаний журналистке не понравилось.
По ее словам, на борту лайнеров нередко случаются конфликты, драки, пассажиры постоянно ругаются и отказываются выполнять просьбы экипажа, пишет «РИА Новости».

Даже творческие люди на борту самолета иногда начинают вести себя неадекватно. Ранее сообщалось, что популярный актер Максим Аверин устроил словесную перепалку с членами экипажа и нецензурно выражался. За хулиганство он был оштрафован на 500 руб.

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