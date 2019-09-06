США схватили разработчика тайных самолетных двигателей из РФ

В аэропорту итальянского Неаполя по запросу США задержан директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александра Коршунова. Его подозревают в промышленном шпионаже.

В корпорации уже пообещали вернуть сотрудника на родину. Как предполагают в Москве, арест связан с разработкой секретной программы в аэропромышленности. Она предусматривает создание авиационного двигателя, который будет устанавливаться на новые российские самолеты МС-21. Они являются прямыми конкурентами американского Boeing, пишет «Коммерсант».



Дело уже прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, подобные задержания являются «очень плохой практикой», которая «осложняет двусторонние отношения» с США.

ОДК является крупнейшим двигателестроительным холдингом. Ее предприятия специализируются на разработке и производстве силовых установок для авиационной, космической и морской техники.



Бойцы спецназа США тренируются на секретной военной базе, которая находится на территории Эстонии. Тайное место расположено вблизи российских границ.