Штрафы за шум введут в России

Совфед с учетом позиции регионов предлагает дополнить КоАП еще одним составом административного правонарушения.

Ответственность будет предусматриваться за совершение действий, нарушающих тишину и покой россиян, в том числе с 23 часов до 7 утра. В качестве наказания предусмотрен штраф в размере от одной до 3 тыс. рублей.

При этом речь идет о любых действиях, независимо от уровня шума.

В настоящее время, чтобы полицейские выезжали по таким вызовам, регионы вынуждены заключать с ними дополнительные соглашения. Пока это сделала только треть из них. В остальных субъектах законы о тишине приняты, но на практике не работают.

В результате в ряде регионов такие нарушения оказываются безнаказанными. При этом ситуация с соблюдением тишины в различных регионах неоднородна: где-то в ночное время запрещено двигать мебель, а где-то местные власти устанавливают «тихий час» днем, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, Роспотребнадзор по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева изменит оценку уровня шума вблизи аэропортов. Это позволит расширить территорию для строительства домов.

Соответствующее поручение дано по итогам совещания. По действующему СанПиНу для оценки вреда здоровью от авиашума используют два показателя: максимальное и среднее значения. Для первого норма составляет до 75 дБ днем и 65 дБ ночью, для второго – 55 и 45 дБ.

Поручение Медведева касается введения эквивалентного значения.

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