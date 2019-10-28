Ограничения по шуму ослабят в России ради застройки у аэропортов

Роспотребнадзор по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева изменит оценку уровня шума вблизи аэропортов. Это позволит расширить территорию для строительства домов.

Соответствующее поручение дано по итогам совещания. По действующему СанПиНу для оценки вреда здоровью от авиашума используют два показателя: максимальное и среднее значения. Для первого норма составляет до 75 дБ днем и 65 дБ ночью, для второго – 55 и 45 дБ.

Поручение Медведева касается введения эквивалентного значения.

В аэропорту Шереметьево подтвердили «Ведомостям», что при введение новой нормы приаэродромная территория сократится. Тем не менее строящиеся вблизи этой зоны дома должны оснащать усиленной защитой от шума.

В 2017 году был принят закон, который регулировал использование приаэродромных территорий. Он вводил 7 подзон. В первой разрешалось строительство объектов только для обеспечения воздушного движения, в последней – разные здания. Позже Минтранс предлагал сделать шесть подзон. Законопроект уже разработан и в случае его принятия сотни тысяч гектар вблизи аэропортов выйдут из-под контроля Росавиации и будут застроены.