Штрафы для бизнеса могут вырасти в 25 раз по новому КоАПу

В проекте новой редакции Кодекса об административных правонарушениях предложили повысить в десятки раз штрафы для бизнеса за неисполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных ведомств. Вместо нынешних 20 тыс. рублей максимальный штраф для юридических лиц вырастет до 500 тыс.

Текст новой редакции с подписью министра юстиции Дениса Новака направлен на согласование в одно из ведомств. В Минюсте заявили, что работа над ней не завершена.

Из проекта следует, что штрафы за невыполнение предписаний вырастут в несколько раз. Например, за непредоставление сведений контролерам штраф составит 20 тыс. вместо нынешних 5 тыс.

По отдельным пунктам санкции смягчили. В частности, за нарушение требований к ведению образовательной деятельности штраф снизят до 100 тыс. рублей вместо 200 тыс. В проекте прописаны также штрафы для самих проверяющих. За несоблюдение законодательства инспектором штраф составит до 5-7 тыс. (вместо 3-5 тыс.), при повторном нарушении — 50-70 тыс. (вместо 5-10 тыс.).

Изменения должны вступить в силу 1 января 2021 года, уточняют «Известия». Отметим, что чаще всего проверки проводят МЧС, Роспотребнадзор , Роструд, Ростехнадзор и ФНС.

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