Шойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Беларусь

Шойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Беларусь

eadaily.com

Запад ведет масштабную информационную кампанию, главной целью которой являются дискредитация роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и раскол отношений России и Белоруссии.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что сегодня приоритетом двух государств должна быть согласованная политика в области обороны и взаимное использование военной инфраструктуры.

По словам Шойгу, обстановка на Западном стратегическом направлении остается напряженной. НАТО наращивает боевой потенциал в Европе, размещает дополнительные воинские контингенты и наступательные вооружения. Значительно повысилась интенсивность разведывательной деятельности, пишет «Russia Today».

Ранее сообщалось, что в Литву прибыли танки и боевые машины. Техника для американского батальона будет дислоцирована на полигоне в Пабраде, который находится в 15 км от границы с Беларусью.

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