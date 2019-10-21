Танки армии США прибыли в Литву

В Литву прибыли танки и боевые машины. Техника для американского батальона будет дислоцирована на полигоне в Пабраде.

Военнослужащие сухопутных войск США прибыли в Литву в октябре для обмена опытом и участия в учениях. В Литве пройдут тренировки батальона армии США. Военная часть перебросила с собой тяжелую технику: около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley и многое другое.

Вся техника пришла по железной дороге. После разгрузки, в сопровождении военной полиции Литвы, танки и боевые машины отправятся в Пабрад, где до весны следующего года будет развернут батальон армии США, пишет «РИА Новости».

Прибалтика нередко заявляет о «российской угрозе», призывая США усилить присутствие в регионе. Россия, в свою очередь, говорит, что не собирается нападать, но вынуждена укреплять армию из-за усиления сил НАТО у своих границ.