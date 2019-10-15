Шойгу и Терешкова похоронили Леонова в Мытищах
Космонавта Алексея Леонова похоронили на военном мемориальном кладбище в Мытищах. На церемонии прощания присутствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
На кладбище приехали губернатор Московской области Андрей Воробьев, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, астронавт США Томас Стаффорд. При погребении произвели трехкратный траурный салют, рассказывает ТАСС.
Терешкова отметила, что Леонов подготовил много специалистов в космонавтике. «Он всегда проявлял интерес к нашему, женскому отряду, всегда помогал нам, провожал в полет», - сказала она.
Замглавы «Роскосмоса» Александр Лопатин рассказал, как Леонов «по-отцовски ругал», когда на предприятиях отрасли что-то делали не так.
Напомним, Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. В 1965 году он первым вышел в открытый космос.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.