Шойгу и Терешкова похоронили Леонова в Мытищах

Космонавта Алексея Леонова похоронили на военном мемориальном кладбище в Мытищах. На церемонии прощания присутствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На кладбище приехали губернатор Московской области Андрей Воробьев, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, астронавт США Томас Стаффорд. При погребении произвели трехкратный траурный салют, рассказывает ТАСС.

Терешкова отметила, что Леонов подготовил много специалистов в космонавтике. «Он всегда проявлял интерес к нашему, женскому отряду, всегда помогал нам, провожал в полет», - сказала она.

Замглавы «Роскосмоса» Александр Лопатин рассказал, как Леонов «по-отцовски ругал», когда на предприятиях отрасли что-то делали не так.

Напомним, Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. В 1965 году он первым вышел в открытый космос.