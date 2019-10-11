Первым вышел в космос: умер космонавт Алексей Леонов
Скончался советский космонавт Алексей Леонов. Ему было 85 лет.
По данным «Интерфакса», космонавт тяжело болел. Его помощница сообщила, что похороны пройдут 15 октября. Леонова похоронят в Мытищах.
Леонов вошел в историю как первый человек, вышедший в открытый космос. В марте 1965 года на корабле «Восход-2» он совершил полет в космос и первый выход. Он проявил небывалое мужество в ситуации, когда раздувшийся скафандр мешал ему вернуться в космический корабль. Леонов – дважды Герой Советского Союза.
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