Шойгу по пунктам раскрыл причины выхода США из ДРСМД

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал истинную причину выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его мнению, это сделано, чтобы сдерживать Россию и Китай.

Выступая на заседании Сяншаньского форума по безопасности, он сказал, что соглашение между РФ и США перестало отвечать интересам Вашингтона на фоне растущей военной «мощи Китая» и восстановления Москвой «оборонного потенциала», а также сотрудничества двух стран.

По мнению Шойгу, обвиняя Россию в нарушении ДРСМД, США «загодя готовились к его разрушению», в частности, создавали ударные беспилотники, развертывали в Европе пусковые установки для крылатых ракет Tomahawk. Министр указал на тот факт, что через 16 дней после выхода из договора США провели испытания крылатой ракеты дальностью действия более 500 километров, пишет ТАСС.

Напомним, договор прекратил действие 2 августа. США объясняли выход из него отказом России выполнять условия соглашения. Так, Вашингтон был уверен, что новая российская ракета 9М729 имеет неразрешенные договором технические характеристики.