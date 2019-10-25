Сергей Шнуров знает способ популяризации книг

Известный музыкант Сергей Шнуров рассказал, что россияне почти не читают книги. Однако он знает способ, как заставить их отойти от экранов телевизоров.

Этим способом, по мнению Шнурова, могла был стать война или отключение света. Как он написал в социальных сетях, «происходит Третья мировая война, ядерный конфликт, отключается свет - и люди оказываются в подвалах при свечах. Тогда они будут читать книжки».

Сергей Шнуров также пожаловался, что сейчас россияне даже если и читают, то «всякую ерунду», передаёт «РИА Новости».

Ранее российский музыкант посвятил стихи отдыху Владимира Путина в тайге.