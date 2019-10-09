«Свое видение»: Песков оценил стихи Шнурова про Путина в тайге

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихи про отдых президента России Владимира Путина в тайге. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что у поэта «свое видение».

«Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошел, с ним десяток офицеров, повар, съемочная группа, ФСО в канаве дышит. Тише!» - написал музыкант.

Дмитрий Песков на стихи отреагировал немногословно. «Поэт имеет право на свое видение», - цитирует его телеканал «360».

Напомним, Путин перед днем рождения вместе с министром обороны Сергеем Шойгу прогулялся по тайге, собирал грибы, поднялся на гору. Во время прогулки Шойгу выкопал куст брусники. Путин посоветовал посадить его на даче в Подмосковье.