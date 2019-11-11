Шнуров рассказал о создании «Ленинграда-2» с новым солистом

Группа «Ленинград» может сменить солиста и начать выступать под другим названием. Об этом заявил фронтмен коллектива Сергей Шнуров.

Он отметил, что есть идея сменить солиста, но руководить им будет Шнуров. Он считает себя «режиссером».

Новый коллектив будет выступать под названием «Ленинград-2». Шнуров заявил, что будет счастлив, если эта идея успешно реализуется, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Ранее Шнуров написал стихотворение об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге. Комментируя его, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что у поэта «свое видение».

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