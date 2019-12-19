Школьный автобус с детьми перевернулся в Ивановской области

Школьный автобус перевернулся под Иваново, в нем находилось 10 детей.

К счастью никто из детей не пострадал. Ушибы получил взрослый сопровождающий.

ДТП произошло утром в четверг в населенном пункте Селезенево Комсомольского района. Школьный автобус ПАЗ, с 10 школьниками, ехал из деревни Бутово в село Седельницы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус развернуло, а потом он перевернулся на бок. Детей спасло то, что все они были пристегнуты ремнями безопасности.

Школьников забрал другой автобус и благополучно и доставил их в школу, пишет «РИА Новости».

Ранее пассажирский автобус врезался в столб в Саратове. В результате ДТП пострадали 15 человек, госпитализация потребовалась 12 пассажирам.

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