В Саратове городской автобус на полном ходу влетел в столб

В Саратове городской автобус на полном ходу влетел в столб

Фото: Fn-volga.ru

Пассажирский автобус врезался в столб в Саратове. В результате ДТП пострадали 15 человек, госпитализация потребовалась 12 пассажирам.

Инцидент произошел возле дома № 24 в Заводском районе города. Транспортное средство двигалось по маршруту № 6.

По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением и автобус врезался в столб.

Состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести, передает ТАСС. Детей среди них нет.

Накануне в Белгороде перевернулся рейсовый автобус с 30 пассажирами.

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