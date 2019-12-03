Под Белгородом перевернулся «Пазик» с 30 пассажирами
В Белгородской области рейсовый автобус с 30 пассажирами съехал с трассы и опрокинулся в кювет. В результате пострадали пять человек.
Авария произошла в 8:25 по Москве. Автобус ехал из села Преображенка в Старый Оскол.
По данным РИА Новости, водитель не справился с управлением и ПАЗ опрокинулся.
Происшествие случилось в сложных погодных условиях: в Белгороде идет снег, хотя дорога была покрыта соляной смесью. Не пострадавших пассажиров забрал другой автобус.
1 декабря в Забайкалье автобус упал с моста в реку. В результате аварии погибли 20 человек.
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