Школьные пирожные почти до реанимации довели детей Иркутска
В православной гимназии Иркутска 24 ученицы отравились в столовой. Дети почувствовали себя плохо после употребления пирожных.
Об инциденте рассказали в региональном Минздраве. Ученицам от 7 до 16 лет стало плохо после съеденных в школьной столовой пирожных.
Не менее 24 девочек с отравлением доставили в Областную инфекционную больницу. Из них пятеро детей находятся в тяжелом состоянии, другие – в состоянии средней степени тяжести, пишет «Росбалт».
Гимназия продолжает работать, но столовая закрыта. Проверкой учреждения занимается Роспотребнадзор.
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