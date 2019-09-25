Школьные пирожные почти до реанимации довели детей Иркутска

В православной гимназии Иркутска 24 ученицы отравились в столовой. Дети почувствовали себя плохо после употребления пирожных.

Об инциденте рассказали в региональном Минздраве. Ученицам от 7 до 16 лет стало плохо после съеденных в школьной столовой пирожных.

Не менее 24 девочек с отравлением доставили в Областную инфекционную больницу. Из них пятеро детей находятся в тяжелом состоянии, другие – в состоянии средней степени тяжести, пишет «Росбалт».

Гимназия продолжает работать, но столовая закрыта. Проверкой учреждения занимается Роспотребнадзор.

Ранее в Москве 99 офисных работников отравились едой из вендинговых автоматов.