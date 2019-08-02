99 офисных работников в Москве отравились едой из автоматов

99 человек в Москве заболели острой кишечной инфекцией из-за еды из вендинговых автоматах Healthy food в Москве, сообщает Роспотребнадзор.

Отметим, что новых случаев отравлений зафиксировано не было, просто новые пострадавшие позже обратились за помощью. Первый случай обращения к врачам был отмечен 10 июля.

Почти все заболевшие – офисные работники в семи административных округах города. У большинства из них диагноз – сальмонеллез.

После массовых обращений к врачам, Роспотребнадзор провел опрос и нашел источник бед – все отравившиеся покупали через торговые автоматы ООО «До Луны и обратно» продукты под брендом «Healthy food».

Ведомство провело проверку на производственном цехе и обнаружило массу нарушений. После чего цех опечатали. Гагаринский суд Москвы приостановил работу вендинговых автоматов сети Healthy Food на 90 суток .