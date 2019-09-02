На школьной линейке в Петербурге выступил ОМОН
В Санкт-Петербурге гимназия № 540 пригласила на праздничную линейку сотрудников ОМОН. На глазах детей из машины выбежали силовики, скрутили мужчину и уехали вместе с ним в неизвестном направлении.
Об этом TJ рассказали несколько участников праздника. Очевидцы считают, что выступление ОМОН было организовано, чтобы показать, что «силовики не такие плохие, как о них говорят».
В самой гимназии оперативно прокомментировать эту информацию не смогли, пообещав прислать журналистам пресс-релиз.
А мы пока напомним, что не только сотрудники ОМОНа любят эффектные жесты. Так, во время одного из митингов за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму сотрудники ФСИН решили устроить гонки на автозаках.
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